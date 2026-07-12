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19:31, 12 июля 2026Ценности

Мэттью Макконахи показал внешность 18-летнего сына

Актер Мэттью Макконахи показал внешность 18-летнего сына Леви
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @officiallymcconaughey

Американский актер Мэттью Макконахи показал внешность 18-летнего сына Леви Макконахи от бразильской фотомодели и дизайнера Камилы Алвес. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре отец и сын позировали, стоя на траве в белых рубашках и брюках. Оба продемонстрировали удлиненные стрижки на кудрявых волосах и сделали жест «коза». В свою очередь, в подписи артист поздравил наследника с днем рождения.

Поклонники высказались об увиденном в комментариях. «Какой милый парень!», «Он определенно красавчик! Похож на свою маму», «Боже, как он похож на свою прекрасную мать», «Такой хорошенький», — оценили внешность юноши юзеры.

В июне ведущий закрытый образ жизни сын актрисы Джулии Робертс Генри Модер попал на фото папарацци.

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