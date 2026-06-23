Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:25, 23 июня 2026Ценности

Ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс попал на фото папарацци

Папарацци сняли ведущего закрытый образ жизни сына актрисы Джулии Робертс Генри Модера
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BrosNYC / BACKGRID / Legion-Media

Младший сын американской актрисы Джулии Робертс и кинооператора Дэниела Модера Генри Модер попал на фото папарацци. Материал публикует Page Six.

19-летнего наследника артистки сняли вместе с матерью и старшей сестрой — 21-летней Хейзел Модер — у исторического отеля The Jane в Нью-Йорке. Генри был одет в черную футболку и джинсы и оказался выше матери, рост которой составляет 173 сантиметра.

Отмечается, что Модер-младший учится в Институте Пратта на Манхэттене и ведет закрытый образ жизни.

Ранее в июне в сети оценили внешность сына солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Артемия на фото с выпускного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев пригрозил отказом от переговоров с Россией

    Россияне назвали два популярных способа хранить деньги

    Онколог перечислила признаки опасной опухоли на коже

    Помощник Путина рассказал о попытках ЕС связаться с Москвой

    Бельгия выдала ордер на арест бывшего еврокомиссара

    ВСУ обстреляли ракетами город в российском приграничном регионе

    Россиян предупредили о риске диареи из-за летней ягоды

    Киргизия выпустила на свободу арестованного российского политолога

    У известного комика нашли рак

    Ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс попал на фото папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok