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16:53, 18 июня 2026Ценности

В сети оценили внешность сына Рыжего из «Иванушек» на фото с выпускного

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @apollonov_ag

В сети оценили внешность сына солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Артемия Григорьева-Апполонова на фото с выпускного. Пост появился на странице звезды в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летний наследник артиста окончил Санкт-Петербургский кампус Международной школы CIS. На размещенном кадре он предстал в мантии учебного заведения и с соответствующим сертификатом.

«Поздравляю, сынок! Теперь у тебя впереди долгий, интересный, творческий путь! Люблю тебя, горжусь и желаю новых свершений!» — указал в подписи Рыжий из «Иванушек».

Пользователи высказались о снимке в комментариях. «Какой симпатичный парень!», «Как на папу похож», «Улыбка солнечная, как у вас», «[Похож] на маму», «Какой красивый», — заявили юзеры.

Ранее в июне пляжные фото дочери российского певца Дмитрия Маликова Стефании Маликовой оценили в сети фразой «срочно к врачу».

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