Бывший депутат Рады попросил российское гражданство

Бывший депутат Верховной Рады Украины Кива попросил политубежище и гражданство России

Бывший депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, ранее просивший политическое убежище в России, захотел получить российское гражданство. С такой просьбой экс-депутат обратился в Telegram к президенту Владимиру Путину.

«Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов стать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ», — говорится в тексте обращения.

О намерении Кивы запросить политическое убежище в России стало известно 19 апреля. Он объяснил свое решение тем, что нынешняя украинская власть «нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла», «осуществляет физическое устранение неугодных» и «отпускает преступников из тюрем для совершения военных преступлений».

В марте бывший руководитель полтавского центра «Правого сектора» (организация запрещена в России) Кива был заподозрен в госизмене. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, Кива сделал все от него зависящее, чтобы пригласить в страну «российского агрессора». Экс-депутат объявлен в международный розыск.

27 февраля Киву исключили из фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь». По мнению представителей политсилы, заявления депутата мешают переговорному процессу. 15 марта 2022 года был лишен депутатского мандата.