Бывший депутат Рады решил попросить убежища в России

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива намерен просить политического убежища в России

Бывший депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива решил попросить защиту и политическое убежище в России. Об этом сообщает ТАСС.

Кива заявил, что нынешняя украинская власть «нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла», «осуществляет физическое устранение неугодных» и «отпускает преступников из тюрем для совершения военных преступлений».

«В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», — добавил экс-депутат.

Ранее украинский парламентарий Сергей Ионушас сообщил, что офис генерального прокурора республики обратится к Москве с требованием выдать Киву, которого подозревают в государственной измене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.