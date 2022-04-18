На Украине решили потребовать от России выдать экс-депутата Рады Киву

Генпрокуратура Украины потребует у России выдать экс-депутата Верховной Рады Илью Киву

Офис генерального прокурора Украины обратится к Москве с требованием выдать экс-депутата Верховной Рады Илью Киву, которого подозревают в государственной измене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщил украинский депутат Сергей Ионушас, передает РИА Новости.

По словам парламентария, офис генпрокурора решил потребовать от России выдать Киву для проведения следствия.

В начале марта сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Кива был исключен из состава политсилы. Позже Верховная Рада лишила Илью Киву мандата, за его исключение проголосовали 335 народных депутатов.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о намерении объявить Киву в международный розыск — в настоящее время, по данным ведомства, он находится за границей.

Парламентарий неоднократно выступал с критикой в адрес действующей украинской власти и высказывался в поддержку России. В октябре 2021 года он публично поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.