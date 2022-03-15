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Верховная Рада лишила мандата Илью Киву

Верховная Рада Украины большинством голосов лишила Киву депутатского мандата

Фото: Wikipedia

Верховная Рада Украины большинством голосов лишила мандата бывшего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании парламента за исключение Кивы проголосовали 335 народных депутатов.

В начале марта сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Кива был исключен из состава политсилы.

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Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований Украины решило объявить Илью Киву в международный розыск. Лычаковский районный суд Львова уже удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам и заочно избрал экс-депутату меру пресечения в виде содержания под стражей. Киву подозревают в государственной измене.

Депутат неоднократно выступал с критикой в адрес действующей украинской власти. Кива сомневается, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве, и уверен, что видео, которые он публикует, являются фейками.

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Алевтина Запольская
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