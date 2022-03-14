Украинский депутат назвал видео с Зеленским в госпитале фейком

Украинский депутат Кива усомнился в местонахождении президента Зеленского в Киеве

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» усомнился в том, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его утверждению, воскресное видео, на котором Зеленский навещает раненых военнослужащих в госпитале, фейковое, поскольку было снято гораздо раньше. «На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что Зеленский смелый и в Киеве», — отметил он, пояснив, что медик погибла 26 февраля.

«Ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их», — резюмировал парламентарий.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева и находится или за границей, или в бункере во Львове, где воссоздали интерьер его киевского кабинета, но упустили некоторые детали.

6 марта издание The Sun сообщало, что более 70 бойцов из SAS (Особая воздушная служба Британии) и 150 военных из элитного американского спецподразделения «морские котики» собираются эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского из Киева. По сведениям издания, эвакуация может произойти в ночное время в том случае, если Зеленский сам о ней попросит. При этом газета не уточняет, в какую страну могут эвакуировать украинского лидера.

6 марта Офис генерального прокурора Украины предъявил Киве обвинение по статьям «Посягательство на территориальную целостность» и «Государственная измена». По этим статьям предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, депутат «своими действиями и высказываниями нанес колоссальный ущерб государству Украина».