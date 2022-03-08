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В точном местоположении Зеленского усомнились

Проект «Война с фейками» указал на признаки того, что местоположение Зеленского скрывают
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины / Reuters

Точное местоположение президента Украины Владимира Зеленского скрывается в связи со спецоперацией России на Украине, он точно не находится в Киеве, утверждает Telegram-канал «Война с фейками».

Как указывает проект, украинский лидер, по некоторым данным, «находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако не повесили картину». Авторы ресурса напомнили, что Зеленский снял два видео в качестве доказательства того, что он находится в Киеве, но усомнились в этом.

«Вначале президент записывает видео на телефон, затем идет монтажная склейка и переход на ТВ-камеру ... Обратите внимание на картину за спиной, она пропадает при смене ракурса. У Зеленского немного другая прическа и разная длина щетины на лице», — обратили внимание на признаки авторы канала, предположив, что «первая часть видео была записана заранее, возможно, перед отъездом из Киева».

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В качестве одного из вариантов местонахождения Зеленского авторы канала называют румынский город Брашов. Отмечается, что пользователи сайта Flightradar обратили внимание, что около 15:00 от украинско-румынской границы вылетел неидентифицированный самолет в сопровождении четырех вертолетов ВСУ, полет оборвался в районе Брашова, а около 16:30 в аэропорту Брашова зашли на посадку три самолета, не передавших информацию о себе, и один вертолет украинских войск. Авторы канала допустили, что эти самолеты перевозили Зеленского и его команду.

Ранее издание The Sun сообщало, что более 70 бойцов из SAS (Особая воздушная служба Британии) и 150 военных из элитного американского спецподразделения «морские котики» собираются эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского из Киева. По сведениям издания, эвакуация может произойти в ночное время в том случае, если Зеленский сам о ней попросит. При этом газета не уточняет, в какую страну могут эвакуировать украинского лидера.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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