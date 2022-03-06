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Стало известно о подготовке эвакуации Зеленского спецназом США и Великобритании

ТАСС: спецназ Британии и США готовится эвакуировать президента Зеленского из Киева

Фото: Reuters

Более 70 бойцов из SAS (Особая воздушная служба Британии) и 150 военных из элитного американского спецподразделения «морские котики» собираются эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского из Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Sun.

По сведениям издания, эвакуация может произойти в ночное время в том случае, если Зеленский сам о ней попросит. Пока спецназовцы проходят подготовку вместе с военнослужащими с Украины на военной базе в Литве. При этом газета не уточняет, в какую страну могут эвакуировать украинского лидера.

Ранее Зеленский опроверг информацию о своей эвакуации и сообщил в видеообращении, что находится в Киеве и никуда не уезжал.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Елизавета Новикова
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