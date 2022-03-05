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Зеленский опроверг информацию о своей эвакуации

Президент Украины Зеленский заявил, что находится в Киеве и никуда не уезжал
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о своей эвакуации, пишет ТАСС.

В своем обращении к украинцам президент заявил, что в данный момент находится в Киеве и никуда не уезжал.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что Зеленский пересек украино-польскую границу. Позднее в офисе украинского лидера эту информацию опровергли.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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