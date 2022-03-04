В офисе Зеленского сообщили о его местоположении

Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину, является недостоверной. Об этом рассказали РБК в офисе украинского лидера.

Уточняется, что Зеленский находится на территории страны. В администрации президента Украины отметили, что обращение главы государства было записано из того же зала, где 3 марта проходила пресс-конференция мировых СМИ с его участием.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что Зеленский пересек украино-польскую границу.

В четверг, 3 марта, президент Украины эмоционально обратился к президенту России Владимиру Путину. Он просил российского лидера лично провести с ним переговоры, подчеркнув, что готов обсудить любые темы, в том числе и статус Донбасса.