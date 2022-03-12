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Украина решила объявить депутата Рады в международный розыск

Госбюро расследований Украины объявит депутата Верховной Рады Киву в международный розыск

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Государственное бюро расследований Украины инициирует объявление депутата Верховной Рады Ильи Кивы в международный розыск, передает РИА Новости.

Следователи Госбюро собрали необходимый для принятия решения пакет документов. В скором времени их направят иностранным коллегам, отмечается в сообщении. Также подчеркивается, что 10 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам и заочно избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Госбюро сообщает, что Кива сейчас находится за границей.

Ранее в марте генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что Киву заподозрили в госизмене и вскоре объявят в международный розыск. По ее словам, депутат своими действиями и высказываниями причинил колоссальный вред государству.

Илья Кива неоднократно отмечался критикой в адрес украинских властей и поддержкой России. В октябре прошлого года он публично поздравил президента России Путина с днем рождения. Из-за этого на него завели уголовное дело и позднее задерживали в Киеве. Также он был исключен из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Антон Похиляк
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