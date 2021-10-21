Поздравившего Путина украинского депутата исключили из партии Медведчука

Депутата Верховной Рады Илью Киву, который записал поздравление президенту России Владимиру Путину на его 69-й день рождения, исключили из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), возглавляемую Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Об этом политик рассказал в видеообращении, которое на своей странице в Facebook опубликовал журналист Андрей Павловский.

По словам депутата, это решение было принято на конференции партии в Полтаве. Инициаторами отставки, по мнению парламентария, стал лично Юрий Бойко и бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин. «Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть, им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ», — сообщил Кива.

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Он подчеркнул, что имеет право на отличную от партийной линии точку зрения и готов как продолжать диалог со своими соратниками, так и «к резким бескомпромиссным действиям». Депутат также уточнил, что ожидает скорое исключение из фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

При этом, как утверждает коллега Кивы по партии Ренат Кузьмин, руководство ОПЗЖ пока не заявляло об исключении политика. «Если фейк — ждем опровержения, если не фейк — ждем объяснения», — цитирует депутата Telegram-канал VESTI.

В середине сентября в украинских СМИ появилось видео, где Илья Кива упрекает руководство ОПЗЖ и лично Юрия Бойко в торговле мандатами на выборах в Полтавской области. Изначально ролик предназначался только для коллег депутата, однако неизвестные «слили» запись в интернет.

«Сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческим интересом отдельных ********* (гомосексуалов — прим. "Ленты.ру")? Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные ******** ею торгуют», — возмущался Кива.