На Украине поздравили Путина и процитировали мастера Йоду

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Видео поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что считает Путина лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».

Кива пожелал российскому президенту «сил, божьего благословления и здоровья» и процитировал мастера Йоду из фильма «Звездные войны».

«Да пребудет с вами сила. С днем рождения, Владимир Владимирович!» — заключил депутат.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что этот день рождения глава государства проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. Путина также поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.