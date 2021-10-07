Глава Чечни Кадыров поздравил Путина с днем рождения и рассказал о его роли в мире

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина, которому в четверг, 7 октября, исполнилось 69 лет, с днем рождения. Поздравление опубликовано в Instagram-аккаунте руководителя региона.

«Это человек, который золотыми буквами вписал свое имя в летопись времен как выдающийся государственный и политический деятель, настоящий патриот своей отчизны, мудрый и волевой лидер», — написал Кадыров.

По его словам, Путин сыграл роль в новейшей истории не только России, но и всего мира. «На рубеже веков он возглавил страну, которая находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе. Остро стоял вопрос территориальной целостности, нависла угроза над нашим суверенитетом, ослабли позиции на международной арене. Ситуация была плачевная», — рассказал Кадыров и отметил, что Путину удалось восстановить авторитет и имидж России.

Свое поздравление глава Чечни сопроводил архивными кадрами встреч Путина с первым президентом республики Ахматом Кадыровым, а также заявлениями о Чечне и России.

Как сообщалось ранее, главе государства 7 октября исполнилось 69 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что этот день рождения Владимир Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких.