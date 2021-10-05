Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин будет работать в свой день рождения, 7 октября, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В настоящее время у главы государства нет особой самоизоляции, уточнил пресс-секретарь главы государства. Он отметил, что Путин часто назначает рабочие встречи в личный праздник. «Никто не сомневается, что по крайней мере вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит», — подчеркнул Песков.

В конце сентября стало известно, что президент России вышел из режима двухнедельной самоизоляции. Он соблюдал карантин, так как в его окружении коронавирусом заразились несколько десятков человек. С одним из них глава государства близко общался весь день. В связи с этим Путин сообщил о вынужденном уходе на самоизоляцию.