Глава Минфина Силуанов ушел на самоизоляцию

Глава министерства финансов России Антон Силуанов в настоящее время находится на самоизоляции. О его уходе сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Уточняется, что Силуанов участвует в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год в дистанционном формате. В свою очередь Матвиенко пожелала главе Минфина скорейшего выздоровления.

В конце сентября стало известно, что президент России Владимир Путин вышел из режима двухнедельной самоизоляции. Он соблюдал карантин, так как в его окружении коронавирусом заразились несколько десятков человек. С одним из них российский лидер близко общался целый день. В связи с этим глава государства заявил о вынужденном уходе на самоизоляцию.

