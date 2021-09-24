Песков рассказал о самоизоляции Путина

Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычную жизнь, включая работу. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Самоизоляция — это такое условное ограничение. Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, ежедневным и ежечасным документооборотом, закрытыми линиями связи, докладами», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что глава государства находится в постоянном контакте с председателем и членами правительства, руководством администрации. «Временами это почти круглосуточный режим работы. С точки зрения безопасности и обеспечения всеми каналами получения информации — принимает участие достаточно большое, но сейчас ограниченное количество людей. Менять обычный его образ жизни, конечно, поводов никаких нет», — добавил он.

Путин 16 сентября рассказал, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся президент России близко общался целый день. В связи с этим глава государства заявил о вынужденном уходе на самоизоляцию.