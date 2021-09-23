Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении Путина

Песков: в Кремле есть единичные случаи заболевания COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что самоизоляция Владимира Путина направлена на минимизацию личных контактов, так как в окружении главы государства есть единичные случаи заболевания COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что дополнительные меры предосторожности никак не отразятся на степени активности работы президента.

«Продолжаются какие-то единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и в других подразделениях», — рассказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что сроки самоизоляции Путина пока не ясны.

16 сентября глава государства рассказал, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся президент России близко общался целый день. В связи с этим Путин заявил о вынужденном уходе на самоизоляцию.