Фигуристка Медведева рассказала о борьбе с депрессией после Олимпиады-2018

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как справлялась с психологическими последствиями поражения на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ее слова приводит Sports.ru.

Фигуристка обращалась к специалистам, но отказалась от медикаментозного лечения. «Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, сама справлюсь», — заявила спортсменка.

Медведева призналась, что самым тяжелым периодом для нее стало не само выступление, а время после возвращения домой. «Самое тяжелое — это даже не сама Олимпиада, а то, что за ней тянется. […] Тогда каждый кому не лень ко мне подходил и говорил: нам тебя так жалко, ты должна была выиграть», — отметила она.

26-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете, в котором уступила золото соотечественнице Алине Загитовой.