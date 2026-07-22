Россиянам раскрыли способ удалить следы крови с белых кроссовок

Сотрудница Synergetic Рыжкова: Пятно крови с кроссовок поможет удалить прохладная вода

Руководитель системы по управлению знаниями российского производителя бытовой химии, косметики и средств гигиены Synergetic Ольга Рыжкова раскрыла способ отстирать белые кроссовки от следов крови от мозолей. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам сотрудницы бренда, при удалении данного вида пятен следует избегать горячей воды, поскольку она может закрепить загрязнения в волокнах ткани. Вместо этого пятно необходимо смочить прохладной водой и нанести на него на некоторое время пятновыводитель.

«После [следует] протереть пятно мягкой тканью или щеткой средней жесткости и промыть водой. Если пятно не удаляется с первого раза, можно повторить действия», — указала специалистка.

Также эффективным будет впоследствии постирать кроссовки с гелем для спортивных и мембранных тканей. «Так пятно уйдет с большей долей вероятности, а кроссовки порадуют чистотой и свежим видом», — заключила собеседница издания.

В мае популярная австралийская блогерша из Мельбурна Шантель Мила, специализирующаяся на советах по уборке, организации пространства и стилизации дома раскрыла простой способ избавиться от масляного пятна на одежде.