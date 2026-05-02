Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:31, 2 мая 2026

Блогерша раскрыла простой способ избавиться от масляного пятна на одежде

Блогер Шантель Мила удалила масляное пятно, используя пергаментную бумагу и соду
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @mama_mila_ / TikTok

Популярная австралийская блогерша из Мельбурна Шантель Мила, специализирующаяся на советах по уборке, организации пространства и стилизации дома раскрыла простой способ избавиться от масляного пятна на одежде. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах она показала, как сыпет на масляное загрязнение на серой кофте соду и накрывает его пергаментной бумагой. Затем эксперт прогладила данное место горячим утюгом, убрала соду и показала чистую ткань. «Попрощайтесь с жирными пятнами на вашей любимой одежде. Я увидела этот лайфхак и сразу побежала пробовать!» — отметила автор ролика.

При этом она добавила, что указанный метод подходит для свежих пятен. Для удаления застарелых загрязнений она посоветовала использовать состав из средства для мытья посуды и соды.

В апреле специалист по уборке и уходу за домом и автор книг на данную тему, блогерша Линси Кромби из Великобритании раскрыла простой способ избавиться от пятен косметики на одежде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok