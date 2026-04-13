14:11, 13 апреля 2026

Раскрыт простой способ избавиться от пятен косметики на одежде

Блогер Кромби: Таблетки для чистки зубных протезов удаляют косметику с одежды
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @Lynsey_Queenofclean

Специалист по уборке и уходу за домом и автор книг на данную тему, блогерша Линси Кромби из Великобритании раскрыла простой способ избавиться от пятен косметики на одежде. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, оставшиеся от макияжа или искусственного загара загрязнения помогут удалить таблетки для чистки зубных протезов. На размещенных кадрах она показала, как после быстрого замачивания стирает покрытую пятнами белую футболку в воде с данным средством и в результате получает чистый наряд.

«Они не только отлично справляются со своей основной задачей, но и способны творить чудеса в быту. (...) Такой простой и доступный трюк! Эти таблетки теперь всегда есть в моем хозяйственном шкафчике», — указала Кромби.

Ранее в апреле специалисты из магазина The ClothesLine Store назвали простой способ вернуть белизну носкам.

