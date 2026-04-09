17:51, 9 апреля 2026

Назван простой способ вернуть белизну носкам

Daily Express: Лимонный сок возвращает белизну носкам
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

Специалисты из магазина The ClothesLine Store назвали простой способ вернуть белизну носкам. Об этом сообщает Daily Express.

Данные изделия зачастую выглядят грязными, поскольку большинство людей стирают их неправильно, отметили эксперты. Так, вместо кондиционера для белья, который обычно делает ткань тусклой, они посоветовали применять лимонный сок.

Следует добавить 250 миллилитров данной жидкости в барабан стиральной машины и использовать обычный стиральный порошок. Кроме того, предпочтительно сушить вещи на солнце. «Лимонный сок действует как натуральное отбеливающее средство, а солнечный свет усиливает его эффект», — отметили специалисты.

В марте блогерша с никнеймом @yooon_ie раскрыла способ реанимировать вещи из шерсти и кашемира, которые сели после неправильной стирки.

