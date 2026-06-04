Стало известно об угрозе жизни Вучича из-за криминальных кланов

СБ Сербии: Существует угроза для жизни Вучича в Черногории из-за иностранных спецслужб

Служба безопасности и информации Сербии предупредила президента Александра Вучича, что его жизни угрожает опасность из-за поездки на саммит ЕС — Западные Балканы в Черногории. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

Такое заключение было сделано, опираясь на данные о «враждебных действиях иностранных спецслужб и криминальных кланов» на территории принимающего государства. Согласно оперативной информации, в Черногории находится глава клана «Кавачки» Радое Звицер.

«Вопреки всем правилам профессии и ответственного отношения, оценка безопасности, неоднократно запрашиваемая у службы, принимающей встречу в Черногории, нам не была предоставлена», — добавили в СБ Сербии.

В январе было сорвано покушение на президента Коста-Рики Родриго Чавеса. Личность подозреваемой была установлена, но она не признавала вину.