Сорвано покушение на президента Коста-Рики

В Коста-Рике заявили о предотвращении покушения на президента Родриго Чавеса

На президента Коста-Рики Родриго Чавеса планировалось покушение за несколько дней до выборов в феврале. Об этом заявил директор управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес в эфире телеканала Repretel.

«Сегодня я здесь, чтобы подать уголовное заявление в связи с информацией, которую мы получили из конфиденциального источника об угрозе жизни президента республики», — сообщил Торрес.

По данным управления разведки и безопасности страны, личность подозреваемой в организации покушения на Чавеса установлена. В настоящее время проводится расследование. Подозреваемая утверждает, что она невиновна.

Ранее службы безопасности Буркина-Фасо сообщили о пресечении покушения на высокопоставленных чиновников и президента страны Ибрагима Траоре. Сообщается, что 3 января злоумышленники готовили атаку на мирных людей, военнослужащих страны и главу государства.