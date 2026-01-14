Реклама

Сорвано покушение на президента Коста-Рики

В Коста-Рике заявили о предотвращении покушения на президента Родриго Чавеса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mayela Lopez / Reuters

На президента Коста-Рики Родриго Чавеса планировалось покушение за несколько дней до выборов в феврале. Об этом заявил директор управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес в эфире телеканала Repretel.

«Сегодня я здесь, чтобы подать уголовное заявление в связи с информацией, которую мы получили из конфиденциального источника об угрозе жизни президента республики», — сообщил Торрес.

По данным управления разведки и безопасности страны, личность подозреваемой в организации покушения на Чавеса установлена. В настоящее время проводится расследование. Подозреваемая утверждает, что она невиновна.

Ранее службы безопасности Буркина-Фасо сообщили о пресечении покушения на высокопоставленных чиновников и президента страны Ибрагима Траоре. Сообщается, что 3 января злоумышленники готовили атаку на мирных людей, военнослужащих страны и главу государства.

