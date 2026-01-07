В африканской стране пресекли заговор с целью убийства президента

В Буркина-Фасо пресекли заговор с целью убийства чиновников и президента Траоре

Службы безопасности Буркина-Фасо пресекли заговор, целью которого были убийства высокопоставленных чиновников и президента страны Ибрагима Траоре. Об этом сообщил министр безопасности Буркина-Фасо Махамаду Сана в эфире телерадиокомпании RTB.

«Буркина-Фасо в очередной раз пресекла попытки дестабилизации», – заявил он.

Сана рассказал, что злоумышленники планировали совершить атаку 3 января в 23:00 по местному времени. Целью атаки должны были стать мирные люди и военнослужащие страны, а также глава государства Ибрагим Траоре.

По сведениям министра безопасности, преступники хотели убить президента с близкого расстояния или взорвать его дом. После ликвидации Траоре злоумышленники планировали вывести из строя базу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и провести наземную операцию с использованием внешних сил.

Чиновник отметил, что расследование продолжается, происходят задержания. Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем властей, и призвал граждан страны сохранять спокойствие.

В 2025 году США ввели запрет на въезд для граждан Буркина-Фасо.