ПМЭФ-2026. День второй

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16:35, 4 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Игру Украины против Европы разоблачили

Политолог Лукьянов: Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу и постоянно ставит ее политические элиты в такое положение, при котором они постоянно должны оказывать поддержку. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда», — подчеркнул эксперт.

При этом Лукьянов обратил внимание, что Европейский союз (ЕС) не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины и не планирует в скором времени принимать ее в свое сообщество.

21 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит «бесчисленные препятствия» и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств — членов ЕС.

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