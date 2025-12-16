Реклама

23:22, 16 декабря 2025Мир

США запретят въезд гражданам семи стран

Белый дом: США введут полный запрет на въезд гражданам семи стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

США введут полный запрет на въезд для граждан семи стран — Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, прежде в отношении Лаоса и Сьерра-Леоне были введены частичные ограничения, однако теперь въезд в США для граждан этих стран будет полностью запрещен.

В конце ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен приостановить миграционный поток в США из стран третьего мира. Он подчеркнул, что отменит все федеральные льготы и субсидии для неграждан США и лишит гражданства мигрантов, «подрывающих порядок в обществе».

