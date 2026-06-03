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14:46, 3 июня 2026Россия

Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества покинувших страну россиян

Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества покинувших страну россиян и дискредитирующих армию. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо дискредитации Вооруженных сил России, в перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли также пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к введению санкций против России и неуплата штрафа за такие правонарушения.

Под арестом могут оказаться не только имущество, но и вклады и деньги с банковских счетов уехавших из страны россиян.

Как следует из пояснительной записки, закон принят в связи с тем, что «с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине участились случаи публичных действий покинувших страну россиян против конституционного строя и безопасности России».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что те, кто уехал из страны по делам работы или на отдых, могут всегда без препятствий вернуться. При этом он говорил о том, что тех, кто уехал и оскорблял защитников России и наносил вред государству, финансируя Вооруженные силы Украины, будет ждать судебное разбирательство.

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