Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию

Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества покинувших страну россиян и дискредитирующих армию. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо дискредитации Вооруженных сил России, в перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли также пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к введению санкций против России и неуплата штрафа за такие правонарушения.

Под арестом могут оказаться не только имущество, но и вклады и деньги с банковских счетов уехавших из страны россиян.

Как следует из пояснительной записки, закон принят в связи с тем, что «с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине участились случаи публичных действий покинувших страну россиян против конституционного строя и безопасности России».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что те, кто уехал из страны по делам работы или на отдых, могут всегда без препятствий вернуться. При этом он говорил о том, что тех, кто уехал и оскорблял защитников России и наносил вред государству, финансируя Вооруженные силы Украины, будет ждать судебное разбирательство.