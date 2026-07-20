Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 20 июля 2026Из жизни

Образцовая сотрудница полиции занялась сексом возле детей в школе и сняла это на видео

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Metro Nashville Police Department

В США образцовая замужняя сотрудница полиции из штата Теннесси занялась сексом с коллегой в школе. Об этом пишет New York Post.

37-летняя мать троих детей Лиза Видриос призналась в романе с коллегой и уволилась из полиции Нашвилла после серии инцидентов, произошедших в мае 2025 года. Женщина, которая работала в средней школе, завела роман с коллегой и четырежды вступала с ним в половую связь в своем кабинете. Одно из свиданий Видриос сняла на видео. В этот момент в школе были дети, а на записи слышно, что прямо под дверью кабинета разговаривают учителя.

В другом эпизоде Видриос занялась сексом с любовником в его служебной машине и также сняла это на видео. Об их связи стало известно 26 мая 2025-го. После разбирательств женщина признала себя виновной в недостойном поведении и согласилась добровольно уволиться из полиции.

Материалы по теме:
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Прежде чем стать полицейской, Видриос девять лет прослужила в Корпусе морской пехоты США. В 2022 году она с мужем переехала в Нашвилл из Сан-Диего. Они стали первыми супругами, которые вместе окончили полицейскую академию Нашвилла. Благодаря успехам в учебе и привлекательной внешности Видриос выбрали официальным представителем ее выпускного курса. Женщина, в частности, снялась в специальном ролике департамента полиции, где рассказала, как любит своего мужа и детей.

В декабре 2025 года сообщалось, что в Великобритании 29-летнюю сотрудницу полиции обвинили в домогательствах к коллегам. В частности, одного из них женщина схватила за промежность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Месси установил очередной рекорд чемпионатов мира
    На Украине рассказали запрете для военных протестовать против Сырского
    Над регионами России за неделю сбили более 5 тысяч беспилотников
    Образцовая сотрудница полиции занялась сексом возле детей в школе и сняла это на видео
    Корабль «Перекоп» прибыл в Архангельск
    В МИД России заявили о готовности содействовать урегулированию между Ираном и арабами
    Фон дер Ляйен проигнорировала скандал с увольнением украинского министра обороны
    Большинство опрошенных россиян поддержали возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
    В Минобороны высмеяли «эпичный провал флаговтыкателей» из ВСУ в Константиновке
    В перерыве финала чемпионата мира на поле развернули полотно с русскими словами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok