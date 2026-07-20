Образцовая сотрудница полиции занялась сексом возле детей в школе и сняла это на видео

В США образцовая замужняя сотрудница полиции из штата Теннесси занялась сексом с коллегой в школе. Об этом пишет New York Post.

37-летняя мать троих детей Лиза Видриос призналась в романе с коллегой и уволилась из полиции Нашвилла после серии инцидентов, произошедших в мае 2025 года. Женщина, которая работала в средней школе, завела роман с коллегой и четырежды вступала с ним в половую связь в своем кабинете. Одно из свиданий Видриос сняла на видео. В этот момент в школе были дети, а на записи слышно, что прямо под дверью кабинета разговаривают учителя.

В другом эпизоде Видриос занялась сексом с любовником в его служебной машине и также сняла это на видео. Об их связи стало известно 26 мая 2025-го. После разбирательств женщина признала себя виновной в недостойном поведении и согласилась добровольно уволиться из полиции.

Прежде чем стать полицейской, Видриос девять лет прослужила в Корпусе морской пехоты США. В 2022 году она с мужем переехала в Нашвилл из Сан-Диего. Они стали первыми супругами, которые вместе окончили полицейскую академию Нашвилла. Благодаря успехам в учебе и привлекательной внешности Видриос выбрали официальным представителем ее выпускного курса. Женщина, в частности, снялась в специальном ролике департамента полиции, где рассказала, как любит своего мужа и детей.

В декабре 2025 года сообщалось, что в Великобритании 29-летнюю сотрудницу полиции обвинили в домогательствах к коллегам. В частности, одного из них женщина схватила за промежность.