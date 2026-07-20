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00:31, 20 июля 2026Бывший СССР

На Украине рассказали запрете для военных протестовать против Сырского

Член комитета Рады Рахманин: Зеленскому следует снять Сырского с должности главкома ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Журналистка радио NV Власта Лазур в беседе с членом оборонного комитета Верховной Рады Сергеем Рахманиным рассказала, что украинским военным запретили протестовать против главкома ВСУ Александра Сырского.

«Военных заставляют записывать видео в поддержку Сырского, Сырский дал распоряжение ничего не комментировать, тем более, не дай бог, если вы в отпуске, пойти на протесты», — сказала ведущая, отметив, что жалобы поступают из анонимных источников.

Рахманин отметил, что это распространенная практика в рядах ВСУ. «Это уже давно, это странно, если не сказать — мерзко», — подчеркнул он, отметив, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует снять с должности главкома.

По мнению депутата, Сырский, вне зависимости от субъективности или объективности оценок, уже накопил максимальный объем негатива, поэтому логично было бы заменить его на другого человека.

С 15 июля во многих городах Украины продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после отставки министра обороны Михаила Федорова. Тысячи людей требуют увольнения главнокомандующего ВСУ, серьезный конфликт с которым и стал причиной ухода популярного 35-летнего министра.

Сам Федоров утверждает, что Сырский мешает реформам армии для повышения ее эффективности, не имеет стратегического плана противостояния России и отстаивает устаревшие методы ведения боевых действий.

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