Каллас обвинили в подталкивании Европы к противостоянию с Россией и Китаем

L’Antidiplomatico: Каллас подталкивает Европу к противостоянию с Россией и Китаем

Итальянское издание L’Antidiplomatico обвинило главу евродипломатии Каю Каллас с подталкивании Европы к противостоянию с Россией и Китаем.

Авторы материала отмечают, что ключевые решения в ЕС принимают «ястребы», которые не опираются на широкую поддержку народов Европы.

Особое беспокойство, по мнению журналистов, вызывает геополитическая доктрина Каллас, которая связывает безопасность Европы с противостоянием Китаю и настаивает на жесткой линии в отношении Пекина.

Кроме того, брюссельские «ястребы», такие как Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, настроены на конфронтацию с Россией и продолжение поддержки Украины в конфликте, грозящем перерасти в открытое противостояние.

«Сочетание перевооружения, непримиримых военных целей и риторики продолжения конфликта — это прямая дорога к войне», — резюмирует издание.

Ранее стало известно, что зацикленность Каллас на России начала вызывать опасения у евродипломатов. Уточняется, что Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества.