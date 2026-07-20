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00:59, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Каллас обвинили в подталкивании Европы к противостоянию с Россией и Китаем

L’Antidiplomatico: Каллас подталкивает Европу к противостоянию с Россией и Китаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Globallookpress.com

Итальянское издание L’Antidiplomatico обвинило главу евродипломатии Каю Каллас с подталкивании Европы к противостоянию с Россией и Китаем.

Авторы материала отмечают, что ключевые решения в ЕС принимают «ястребы», которые не опираются на широкую поддержку народов Европы.

Особое беспокойство, по мнению журналистов, вызывает геополитическая доктрина Каллас, которая связывает безопасность Европы с противостоянием Китаю и настаивает на жесткой линии в отношении Пекина.

Кроме того, брюссельские «ястребы», такие как Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, настроены на конфронтацию с Россией и продолжение поддержки Украины в конфликте, грозящем перерасти в открытое противостояние.

«Сочетание перевооружения, непримиримых военных целей и риторики продолжения конфликта — это прямая дорога к войне», — резюмирует издание.

Ранее стало известно, что зацикленность Каллас на России начала вызывать опасения у евродипломатов. Уточняется, что Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества.

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