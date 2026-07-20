Над регионами России за неделю сбили более 5 тысяч беспилотников

За неделю над регионами России уничтожили более 5 тысяч беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели неоднократно пытались атаковать регионы России. Всего силами противовоздушной обороны было уничтожено более 5 тысяч украинских беспилотников, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Минобороны.

Больше всего летательных аппаратов было сбито 13 и 16 июля — 926 и 802 соответственно. Всего уничтожено как минимум 5083 беспилотника. В основном противник пытался атаковать европейскую часть России. Как напоминает агентство, за прошлую неделю российская ПВО перехватила не менее 4830 дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек, в том числе трое детей.