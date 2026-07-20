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00:30, 20 июля 2026Наука и техника

Корабль «Перекоп» прибыл в Архангельск

Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Архангельск
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Учебный корабль проекта 887 «Перекоп» прибыл в Архангельск. Корабль Балтфлота пришвартовался у причала морского-речного вокзала, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Архангельской области.

Отмечается, что «Перекоп» за все годы службы прошел более 500 тысяч морских миль и посетил почти 50 стран. В 2019 году учебный корабль, который совершил проход по Северному морскому пути, занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России.

Штурманский поход корабля продлится до середины декабря. «Перекопу» предстоит пройти около 30 тысяч морских миль по четырем океанам и 14 морям.

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Ранее в июле стало известно, что боевые пловцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам провели плановую проверку подводной части «Перекопа» в Североморске. Корабль, который спустили на воду в 1976 году, вмещает до 300 курсантов.

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