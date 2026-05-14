Володин заявил о ждущих релокантов в России судебных разбирательствах

Володин: Оскорблявших военных релокантов в России ждут суды

Релокантов, оскорблявших после отъезда из страны российских военных, в России ждут судебные разбирательства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, видеокомментарий которого опубликован в Telegram.

По его словам, позиция депутатов, которая уже неоднократно озвучивалась, не поменялась. Тот, кто «уехал из России по делам работы или на отдых», может всегда без препятствий вернуться. «Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя Вооруженные силы Украины. Конечно, таких людей ждет судебное разбирательство», — сказал председатель нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что правоохранители будут реагировать на приезд этой категории категории релокантов, назвав их «псевдогражданами».

Ранее СМИ сообщили, что жена звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова Ольга Васильева якобы написала письмо в Госдуму с просьбой помочь артисту вернуться в Россию. Комментируя эту информацию, Володин заявил, что письмо депутатам пока не поступало.