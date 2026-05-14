12:59, 14 мая 2026Культура

В Госдуме высказались о письме попросившей о помощи жены Дмитрия Назарова

Володин: Письмо жены актера Дмитрия Назарова пока не поступило в Госдуму
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал новости о якобы отправленном письме от жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой помочь артисту вернуться в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило», — заявил Володин.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал письмо, в котором Васильева обращается к членам Госдумы с просьбой содействовать возвращению Назарова в Россию. Супруга звезды сериала «Кухня» подчеркнула, что артист не поддерживал Вооруженные силы Украины, а также столкнулся с болезнью, после которой поменял взгляды на жизнь и понял, что «его система координат — это Россия».

