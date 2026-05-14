Жена Дмитрия Назарова попросила помочь актеру вернуться в Россию

Mash: Жена актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму

Жена звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Государственную Думу с просьбой посодействовать возвращению актера в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В письме Васильева рассказала о заслугах мужа и пожаловалась на состояние его здоровья из-за низкого качества медицины во Франции по сравнению с Россией. Помимо некомпетентности врачей, по ее словам, на самочувствие Назарова повлияла тоска по Родине. Васильева подчеркнула, что артист справился с болезнью благодаря вере в скорое возвращение домой, а также поменял свои взгляды на жизнь из-за недуга.

«Эти годы показали, что навязываемые извне ценности не совпадают с тем, во что он верил. Он ясно понял, что его система координат — это Россия, и что именно здесь он видит свое место», — написала жена Назарова.

Актриса уточнила, что ее семья не поддерживала Вооруженные силы Украины и не делала оппозиционных заявлений. «Прошу вас рассмотреть возможность содействовать возвращению Дмитрия Назарова в Россию, его праву жить и работать в Москве и защите от дальнейшего репутационного и правового давления», — заключила Васильева.

Ранее стало известно, что Дмитрий Назаров терпит финансовые проблемы за границей и планирует вернуться в Россию после трех лет в эмиграции во Франции. Утверждается, что из-за отсутствия денег его семье пришлось продать одну из квартир в Каннах, за что они смогли выручить 495 тысяч евро. У них при этом остались апартаменты на 150 «квадратов».