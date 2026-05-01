Скандальный звезда «Кухни» столкнулся с финансовыми проблемами и захотел обратно в Россию

Mash: Актер Назаров терпит финансовые проблемы и хочет вернуться в Россию

Актер Дмитрий Назаров, известный в том числе по роли шефа из сериала «Кухня», терпит финансовые проблемы за границей и планирует вернуться в Россию после трех лет в эмиграции во Франции. Об этом пишет Mash.

По данным издания, артист с супругой не могут собрать залы на своих концертах, а накопленные средства вот-вот закончатся. Утверждается, что из-за отсутствия денег им пришлось продать одну из квартир в Каннах, за что они смогли выручить 495 тысяч евро. У семьи при этом остались еще апартаменты на 150 «квадратов».

Ранее сообщалось, что артист все еще продолжает владеть комнатой в центре Москвы.

Также Назарова и его супругу хотели признать иностранными агентами за их «оппозиционное настроение».