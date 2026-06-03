Первая ракетка мира заявила о желании уйти из тенниса после поражения от россиянки

Соболенко заявила о желании уйти из тенниса после поражения от россиянки Шнайдер

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поражении от россиянки Дианы Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает «Чемпионат».

Она отметила, что у нее нет никаких мыслей и эмоций. «Прямо сейчас хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — сказала Соболенко.

Ранее победу над Соболенко прокомментировала Шнайдер. Спортсменка отметила, что у нее нет слов.

Шнайдер победила Соболенко ранее 3 июня. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки.