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18:42, 3 июня 2026Спорт

Первая ракетка мира заявила о желании уйти из тенниса после поражения от россиянки

Соболенко заявила о желании уйти из тенниса после поражения от россиянки Шнайдер
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поражении от россиянки Дианы Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает «Чемпионат».

Она отметила, что у нее нет никаких мыслей и эмоций. «Прямо сейчас хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — сказала Соболенко.

Ранее победу над Соболенко прокомментировала Шнайдер. Спортсменка отметила, что у нее нет слов.

Шнайдер победила Соболенко ранее 3 июня. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки.

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