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17:45, 3 июня 2026Спорт

Россиянка оценила победу над первой ракеткой мира в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Россиянка Диана Шнайдер после победы над Ариной Соболенко заявила, что у нее нет слов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер оценила победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2026. Ее цитирует Sport24.

Спортсменка отметила, что у нее нет слов. «Мне кажется, что в третьем сете я наконец-то нашла свой ритм и поняла, как нужно играть: в какие моменты действовать более оборонительно, а в какие — атаковать», — заявила Шнайдер.

Теннисистка также отметила, что впервые играла против Соболенко. «Поэтому я просто старалась делать все возможное до самого конца и посмотреть, что получится», — призналась россиянка.

Шнайдер победила Соболенко ранее 3 июня. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки. Она впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», где встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньской.

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