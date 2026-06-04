ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 4 июня 2026Бывший СССР

Захарова уличила Запад в желании «ограбить и уничтожить» постсоветскую страну

Захарова: Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Логика подхода "отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать" на Западе, к сожалению, жива, и они ее применяют, в том числе на Кавказе», — сообщила дипломат.

По ее словам, во время недавнего приезда в Армению госсекретаря США Марко Рубио не были заключены международные договоры, носящие обязательный характер для обеих сторон. В подписанных документах, добавила Захарова, прослеживался «тренд на ресурсоемкие и редкоземельные сферы».

Захарова также оценила обещания Запада Армении. Она выразила мнение, что Еревану не дают гарантий сотрудничества, но ослабляют его связи с партнерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о смертельной атаке ВСУ на поезд в Крыму

    В Латвии заявили о преимуществе России над странами НАТО

    Красную икру из России оказалось сложно продавать в одной стране

    Археологи нашли «сердце» российского города

    В сети восхитились сходством россиянки с Дженнифер Лопес на видео визажиста

    Супруга украинского футболиста обвинила жену Сафонова во вранье

    В России призвали не ждать отмены западных санкций

    В российском регионе мошенники похитили человека

    Россиянам назвали дешевый суперфуд для профилактики проблем с сердцем и нормализации сна

    ВМФ России запатентовал спасательный БЭК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok