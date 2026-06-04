Захарова: Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении

Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Логика подхода "отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать" на Западе, к сожалению, жива, и они ее применяют, в том числе на Кавказе», — сообщила дипломат.

По ее словам, во время недавнего приезда в Армению госсекретаря США Марко Рубио не были заключены международные договоры, носящие обязательный характер для обеих сторон. В подписанных документах, добавила Захарова, прослеживался «тренд на ресурсоемкие и редкоземельные сферы».

Захарова также оценила обещания Запада Армении. Она выразила мнение, что Еревану не дают гарантий сотрудничества, но ослабляют его связи с партнерами.