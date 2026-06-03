Захарова назвала пустышкой с плацебо письмо Зеленского

Захарова: Письмо Зеленского Трампу — пустышка с эффектом плацебо

Письмо президента Украины Владимира Зеленского лидеру США Дональду Трампу о нехватке ПВО является пустышкой с эффектом плацебо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), передает РИА Новости.

«Нужно что-то им [гражданам Украины] подсунуть, нужно какую-то такую абсолютно пустышку с эффектом плацебо, таблетку, какую-то историю рассказать для того, чтобы просто отсрочить неминуемое», — рассказала Захарова.

Она добавила, что письмо Зеленского Трампу и американскому Конгрессу необходимо для образа, который пытается сформировать украинский президент.

Ранее Захарова заявила, что визит представителя США на ПМЭФ показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.