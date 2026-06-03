ПМЭФ-2026. День первый

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14:52, 3 июня 2026Экономика

В России нашли способ стабилизировать цены на бензин

Замглавы Минфина Сазанов не исключил продления нулевой пошлины на импорт бензина
Анатолий Акулов (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Представители Министерства энергетики (Минэнерго) предложили продлить действие нулевой пошлины на импорт автомобильных бензинов в Россию. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов (Минфина) Алексей Сазанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит «Интерфакс».

Пока эта мера действует до конца июня 2026 года. Минфин поддерживает предложение Минэнерго и также выступает за продление нулевой пошлины на импорт бензина, отметил он. «Такие предложения от Минэнерго есть. Мы их поддерживаем», — констатировал Сазанов.

Пролонгация, как ожидается, позволит нарастить приток топлива из-за границы в условиях традиционного всплеска на внутреннем рынке в летний сезон. Наращивание предложения, в свою очередь, поможет стабилизировать цены на бензин на внутреннем рынке.

Одной из главных угроз для российского топливного рынка остаются регулярные атаки украинских беспилотников по крупным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Следствием нападений становятся продолжительные ремонтные работы, которые ограничивают приток топлива на внутренний рынок.

На этом фоне за последний год суммарный объем продаж белорусского бензина на Петербургской бирже вырос в десятки раз. Ради стабилизации ситуации власти России также запретили вывоз отечественного бензина за рубеж. Эта мера действует до 31 июля, но может быть продлена в зависимости от динамики предложения на внутреннем топливном рынке.

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