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14:48, 3 июня 2026Ценности

Раскрыта стоимость свадебного платья звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович

Актриса Мирослава Карпович вышла замуж в платье за 29,8 тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @m1r0slava_karpovich

Раскрыта стоимость свадебного наряда российской актрисы и модели Мирославы Карпович. Фото появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда сериала «Папины дочки» вышла замуж в мини-платье со съемным шлейфом и цветочным принтом отечественного бренда LN family. Цена данного предмета гардероба из полиэстера и вискозы на официальном сайте марки составляет 29,8 тысячи рублей. Также артистка дополнила образ босоножками на высоких каблуках, которые сменила белыми кедами.

При этом Карпович не раскрыла имя избранника, но отметила, что он не принадлежит к актерской профессии.

В июне свадебное платье невесты сына Михаила Круга раскритиковали в сети.

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