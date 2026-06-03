ПМЭФ-2026. День первый

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14:20, 3 июня 2026Мир

В МИД заявили о давлении США на Россию

Панкин: США давят и планируют наращивать давление на Россию и ее партнеров
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США давят и планируют наращивать давление на Москву и ее партнеров. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

«То, что в их планах наращивание давления на Россию — экономического давления, экстерриториального давления — не только на Россию, но и на наших партнеров — это мы видим», — отметил он.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

Ранее политолог, президент РАСО, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что США сами отошли от договоренностей, достигнутых с Россией в Анкоридже в прошлом году, из-за чего мирное урегулирование по Украине застопорилось.

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    ПМЭФ-2026. День первый. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

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