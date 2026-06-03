Названа главная проблема в переговорах России и США по Украине

Политолог Минченко: США сами отошли от договоренностей с Россией в Анкоридже

США сами отошли от договоренностей, достигнутых с Россией в Анкоридже в прошлом году, из-за чего мирное урегулирование по Украине застопорилось. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политолог, президент РАСО, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Проблема в том, что американцы сами же отошли от того варианта, который в прошлом году перед встречей в Анкоридже привозил [спецпосланник президента США Дональда Трампа] Стив Уиткофф, с которым российская сторона согласилась. Потом вдруг они начали предлагать еще условия», — указал исследователь.

Минченко подчеркнул, что США начали выдвигать непонятные требования, что нарушает достигнутый ранее компромисс. При этом он предположил, что российские и американские представители могут вести неформальные переговоры и консультации.

22 мая замглавы МИД России Сергей Рябков раскрыл, что подразумевается под термином «дух Анкориджа». По словам дипломата, Москва имеет в виду сложившуюся между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.