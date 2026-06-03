Исчезновение Героя России связали с его подвигами на СВО

Полковник Девятьяров: Пропажа Героя России Асылханова может связана с его подвигами на СВО

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова может быть связана с его подвигами в зоне специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал «Российской газете» бывший следователь, полковник в отставке Максим Девятьяров, ныне адвокат по уголовным делам.

Опираясь на свой 26-летний опыт работы в следственных органах, эксперт с сожалением констатировал, что у Асылханова не было причин для добровольного отъезда: у него была постоянная работа, а супруга ожидает ребенка. Кроме того, он оставил дома личные вещи и деньги, без которых не обойтись в течение долгого отсутствия.

После увольнения с военной службы у Асылханова статус гражданского лица, поэтому его розыск проводится в общем порядке. В ходе поисковых мероприятий правоохранительные органы проверяют базы информационных центров МВД России, данные паспортно-визовой и адресно-справочной служб, больниц и моргов.

Также идет проверка сведений о задержанных и арестованных и опрос родственников, друзей, знакомых и коллег пропавшего.

Также в поисках Асылханова задействовали экстрасенсов — медиумам удалось назвать местонахождение пропавшего военнослужащего и причины его исчезновения. До этого сестра Алексея заявила, что его пропажа выглядит очень запутанной, а семья отказывается верить в выдвинутые общественностью версии.

Об исчезновении Асылханова в Кемеровской области сообщали в начале апреля. Участник спецоперации вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному. После этого его никто не видел. Номер машины, в которую сел Герой России, до сих пор не установили.