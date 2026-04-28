Россия
08:22, 28 апреля 2026Россия

Исчезновение награжденного лично Путиным Героя России описали как очень запутанное

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян /  ТАСС

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, награжденного лично президентом Владимиром Путиным участника спецоперации, является очень запутанным. Так пропажу военнослужащего описала сестра Асылханова, Рената, ее слова приводит aif.ru.

По словам сестры Героя, семья Асылханова отказывается верить в выдвинутые СМИ и общественностью версии. Своего брата она назвала неконфликтным человеком.

Это все очень запутано. Он очень хороший парень, навряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо

Рената Асылханова
Материалы по теме:
Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения
Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения
14 апреля 2026
«Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России
«Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России
14 апреля 2026

Асылханов пропал в городе Юрга в Кемеровской области. 3 апреля днем он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному. На работе мужчину так никто и не увидел. Его мать заявила, что сын не знал водителя, к которому сел в машину в день исчезновения. Власти региона заявляли, что подробности поисков Асылханова не разглашаются в интересах следствия.

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Москвичам дали прогноз по количеству клещей и комаров после аномальных снегопадов

    Жена владельца российских похоронных бюро в откровенном виде пришла на вечеринку Чеботиной

    Тревел-блогер описал продуктовый магазин на севере России фразой «замер у ценников»

    Способность вспышки смартфона нанести вред проверили

    ВСУ отправили наемников из Мексики в качестве штурмовиков

    В ВС России рассказали о создании килл-зоны в приграничном регионе Украины

    Российский матрос Суворов уничтожил украинское судно

    Российская пенсионерка лишилась 70 миллионов рублей из-за проверки счетчиков

    Новый приказ министра обороны России оценили фразой «полетят головы»

