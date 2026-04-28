Исчезновение награжденного лично Путиным Героя России описали как очень запутанное

Сестра пропавшего Героя России Асылханова назвала запутанным исчезновение брата

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, награжденного лично президентом Владимиром Путиным участника спецоперации, является очень запутанным. Так пропажу военнослужащего описала сестра Асылханова, Рената, ее слова приводит aif.ru.

По словам сестры Героя, семья Асылханова отказывается верить в выдвинутые СМИ и общественностью версии. Своего брата она назвала неконфликтным человеком.

Это все очень запутано. Он очень хороший парень, навряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо Рената Асылханова

Асылханов пропал в городе Юрга в Кемеровской области. 3 апреля днем он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному. На работе мужчину так никто и не увидел. Его мать заявила, что сын не знал водителя, к которому сел в машину в день исчезновения. Власти региона заявляли, что подробности поисков Асылханова не разглашаются в интересах следствия.